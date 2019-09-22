Google вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри

Компанія Google протягом наступних двох років вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інвестиційний план передбачає суму в додаткові 600 млн євро для нового дата-центру в місті Хаміна в Фінляндії. Загальний обсяг вкладених в нього грошей складе більше 2 млрд євро.

Раніше корпорація інвестувала 800 млн євро у вже існуючий фінська дата-центр, збудований на місці старої паперової фабрики.

Нагадаємо, компанія Google погодилася заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років. Повідомлялося, що Google платить занадто мало податків у Франції, в той час як більша частина його доходів у Європі проходить через філію Google в Ірландії.

Крім того, Google виплатить американській владі штраф в розмірі 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей на відео-платформі YouTube. YouTube визнав, що отримував доступ до наступних даних: місце розташування, історія відвідування веб-сайтів і номери телефонів неповнолітніх користувачів.