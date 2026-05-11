RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Google выпустила обновление, которое может "убить" Pixel: в чем главный риск

12:07 11.05.2026 Пн
2 мин
Одно неудачное решение во время обновления ОС может навсегда вывести ваш смартфон из строя
aimg Ольга Завада
Под угрозой оказались самые современные версии смартфона от Google (фото: Getty Images)

Компания Google выпустила критическое майское обновление для смартфонов Pixel, которое внедряет жесткую систему защиты от отката прошивки. Нововведение касается как самых новых моделей Pixel 10, так и популярных устройств прошлых лет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Больше интересного: После лет жалоб: Google наконец решила проблему пользователей Pixel

Почему обновление стало опасным?

В Google объяснили: майский патч 2026 года обновляет загрузчик (bootloader) смартфона и повышает версию защиты от отката (anti-rollback). Это означает, что после установки новой системы пользователь больше не сможет вернуться к предыдущим сборкам Android 16 или Android 15.

Проблема заключается в том, что если во время процесса обновления (классически или при прошивке вручную) произойдет сбой, телефон может попасть в состояние, когда он не будет способен перезагрузиться.

Поскольку система "бесшовных обновлений" будет пытаться запустить смартфон из старого слота с несовместимым бутлоадером, устройство просто превратится в "кирпич".

Какие модели оказались под угрозой

Google официально подтвердила, что ограничения действуют для широкого списка моделей:

  • Серия Pixel 10: модели 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold.
  • Серия Pixel 8: 8, 8 Pro и 8a.
  • Серия Pixel 6: 6, 6 Pro и 6a.

Для владельцев Pixel 10 это означает полный запрет на откат к любым ранним версиям Android 16. Для более старых моделей Pixel 6 и 8 обновление блокирует возможность возврата к Android 15.

Можно ли спасти смартфон самостоятельно?

Эксперты отмечают, что ситуация является критической для продвинутых пользователей и разработчиков. Если смартфон войдет в состояние "бесконечной ошибки загрузки из-за конфликта версий бутлоадера", восстановить его самостоятельно будет невозможно.

Единственный выход в случае поломки - обратиться в официальный сервисный центр Google, где специалисты владеют инструментами для глубокого восстановления железа.

Пользователям советуют быть максимально осторожными при установке майского патча и обеспечить стабильную связь и полный заряд аккумулятора во время процесса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Смартфоны