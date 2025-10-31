Google тестирует новые функции в Chrome, которые изменят привычный поиск навсегда

Что делают Nano Banana и Deep Search

Эти кнопки расположены под полем "Спросить у Google" на новой вкладке - рядом с режимом AI Mode, добавленным ранее в этом году.

Кнопка Nano Banana автоматически вставляет в поисковую строку запрос "Создай изображение…", запуская процесс генерации картинки при помощи ИИ.

А Deep Search добавляет фразу "Помоги мне исследовать…" - по всей видимости, это функция на базе Gemini, предназначенная для более сложных и аналитических запросов.

Если эти инструменты появятся в стабильной версии, поисковая строка Chrome может превратиться из обычного адресного поля в полноценный центр управления ИИ-командами.

Новые кнопки находятся под поисковиком Google (фото: Android Authority)

Как протестировать функции

Чтобы попробовать новые кнопки уже сейчас, пользователям нужно включить скрытые параметры в разделе chrome://flags и перезапустить браузер. Однако стоит учитывать, что Chrome Canary остается нестабильной сборкой: при нажатии на кнопки браузер может зависнуть или не среагировать вовсе.

Тем не менее, когда функции работают, они демонстрируют направление, в котором движется Google. Компания стремится, чтобы Chrome не просто открывал сайты, а помогал создавать изображения, анализировать информацию и выдавать структурированные ответы прямо из поисковой строки.

Когда ждать релиза

Google пока не сообщила сроки запуска новых функций для широкой аудитории. Однако визуальная заметность этих элементов в тестовой сборке указывает на то, что компания готовит их к более широкому внедрению.

Разработчики напоминают: сборка Canary обновляется ежедневно, поэтому возможные ошибки могут быть исправлены уже на следующий день. Но использовать ее ежедневно в сети пока не рекомендуется.