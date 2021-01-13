Google припинить показ політичної реклами на своїх платформах

Фото: штаб-квартира Google (wikipedia.org)

Компанія Google вирішила припинити показ різної політичної реклами на всіх своїх платформах. Обмеження почне діяти завтра, 14 січня.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії не називають точні терміни дії цієї заборони, але заходи залишаться як мінімум до 21 січня, наступного дня після інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

Також буде продовжено заборону на рекламу, пов'язану зі штурмом Капітолію 6 січня, інавгурацією президента США і імпічментом для Дональда Трампа.

Ця заборона не поширюється на рекламу новин і товарів.

Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вони роблять це з допомогою Telegram.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.