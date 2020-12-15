ЄС підготував жорсткі правила для Facebook, Amazon і Google

Фото: Facebook (facebook.com)

Європейська комісія представить нові правила технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google. За порушення правил будуть величезні штрафи.

Про це повідомляє DW.

Проекти "Акт про цифрові послуги" та "Акт про цифрові ринки" мають конкретні правила, спрямовані на обмеження впливу глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС. Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

Більше того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за "серйозні і неодноразові порушення закону".

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія почала розслідування проти Amazon.

Раніше повідомлялось, що керівники Apple, Google, Facebook і Amazon зібралися разом дати показання.