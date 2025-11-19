Google представила Gemini 3: как работает новая модель ИИ

Google выпустил Gemini 3, последнюю версию своей модели искусственного интеллекта, одновременно с новым инструментом Gemini Agent. Компания позиционирует Gemini 3 как значительный шаг вперед в логике, рассуждениях и мультимодальном анализе, а не просто в скорости или объеме данных.
РБК-Украина рассказывает, что известно о новой модели Gemini 3.
Gemini 3 - самая продвинутая модель Google на сегодняшний день. Она умеет:
Модель получила контекстное окно на миллион токенов, что позволяет работать с большими объемами информации без потери данных в процессе сессии.
Одно из ключевых улучшений - ответы Gemini 3 Pro стали умными, лаконичными и прямыми, без клише и лести. Google подчеркивает, что модель действует как "настоящий партнер по мышлению", который говорит не то, что хочется услышать, а то, что действительно важно.
Gemini 3 также получила выдающиеся способности в vibe coding и агентском кодировании, а возможности генерации "с нуля" позволяют создавать интерактивные веб-интерфейсы и сложные приложения по запросу пользователя.
Приложение Gemini получило одно из крупнейших обновлений: новый интерфейс навигации и папку "My Stuff", где хранится весь сгенерированный ИИ контент.
Главное новшество - генеративные интерфейсы, которые создаются в реальном времени под конкретный запрос, а не используют шаблон. Примеры:
Приложение также получило агента, который выполняет задачи от имени пользователя через подключенные Google-приложения. На старте функция доступна подписчикам Google AI Ultra, с расширением доступа позже.
Gemini 3 впервые доступен непосредственно в поиске Google, и компания направляет к ней самые сложные запросы.
Модель анализирует несколько интерпретаций запроса, глубоко понимает намерения пользователя и находит материалы, которые предыдущие версии пропускали.
Новый генеративный пользовательский интерфейс строит визуальные макеты с таблицами, сетками и интерактивными симуляциями.
Ответы теперь больше похожи на мини-приложения со множеством ссылок на источники, стимулируя пользователей к дальнейшему изучению.
Google запускает предпросмотр Gemini 3 Pro и делает его доступным в различных продуктах:
Модельная карта Gemini 3 Pro показала, что новая версия значительно превосходит Gemini 2.5 Pro и конкурентов, включая GPT-5.1 от OpenAI и Claude Sonnet 4.5, по таким параметрам, как математика, понимание экрана и агентские задачи.
