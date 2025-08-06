ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google показал ИИ, который создает виртуальные миры с управлением в реальном времени: как это работает

Среда 06 августа 2025 11:57
UA EN RU
Google показал ИИ, который создает виртуальные миры с управлением в реальном времени: как это работает Genie 3 создает интерактивные 3D-миры с памятью и погодой (скриншот: Google DeepMind)
Автор: Павел Колесник

Подразделение Google DeepMind анонсировало продвинутую версию своей ИИ-модели Genie 3, способной генерировать трехмерные виртуальные миры в реальном времени. В таких мирах могут свободно перемещаться как пользователи, так и ИИ-агенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что такое "мировые модели"?

Это особый тип ИИ, который создает симулированные пространства - для обучения, развлечений или тренировок других ИИ, например, роботов. Ранее такие виртуальные миры разрабатывались вручную с использованием 3D-графики, но теперь все генерируется нейросетью по простому текстовому описанию.

В чем отличие Genie 3 от предыдущей версии?

Предыдущая версия Genie 2 могла поддерживать интерактивность лишь в течение 10-20 секунд. В новой модели этот показатель увеличился до нескольких минут.

Более того, у Genie 3 появилась визуальная память на уровне одной минуты. Это означает, что если пользователь отвернется от объекта, а затем вернется к нему, - надписи, цвета или предметы останутся на тех же местах. Разрешение сгенерированного мира - 720p при частоте 24 кадра в секунду.

Интерактивность на новом уровне

Genie 3 также поддерживает так называемые "программируемые события". Пользователь может изменять параметры мира в реальном времени - например, вызвать дождь, добавить персонажей или сменить атмосферу, используя текстовые подсказки (промпты).

Контекст

Google активно развивает направление генеративных миров. В декабре компания показала Genie 2, которая умела создавать игровые сцены на основе одного изображения. Команду, работающую над этим проектом, возглавляет бывший соразработчик Sora - инструмента для генерации видео от OpenAI.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Искусственный интеллект
Новости
Уиткофф в Москве, "воздушное перемирие", санкции: главное в канун дедлайна Трампа
Уиткофф в Москве, "воздушное перемирие", санкции: главное в канун дедлайна Трампа
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО