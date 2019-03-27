Google Pay запустила оплату онлайн в Україні

Фото: Google Pay (twitter.com 9to5google)

Щоб платити через Google Pay потрібно стати клієнтом Portmone або Wayforpay

В Україні стали доступні платежі онлайн через Google Pay. Про це повідомляється в офіційному блозі "Google Україна".

Як зазначається в повідомленні, таку опцію підключили близько 6500 онлайн-магазинів і cписок партнерів буде поступово розширюватися.

Однак, за даними "Google Україна", на сьогодні можливість оплати через Google Pay на сайт або додаток доступна тільки для клієнтів Wayforpay та Portmone.

Головною перевагою такого способу платежу у компаніє вважають, що "не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки і зручно як для користувачів, так і для онлайн-продавців".

Компанія також опублікувала відео, в якому показується, як оплачувати покупки в Інтернеті за допомогою Google Pay.

Нагадаємо, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, українські банки станом на 1 січня 2019 року емітували майже 59,4 млн платіжних карток. За даними НБУ, 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт.