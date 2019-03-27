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Google Pay запустила оплату онлайн в Украине

Новости » Экономика    27.03.2019 - 16:30
Google Pay запустила оплату онлайн в Украине
Фото: Google Pay (twitter.com 9to5google)

Чтобы платить через Google Pay нужно стать клиентом Portmone или Wayforpay

В Украине стали доступны платежи онлайн через Google Pay. Об этом сообщается в официальном блоге "Google Украина".

Как отмечается в сообщении, такую опцию подключили около 6500 онлайн-магазинов и cписок партнеров будет постепенно расширяться.

Однако, по данным "Google Украина", на сегодня возможность оплаты через Google Pay на сайт или приложение доступна только для клиентов Wayforpay и Portmone.

Главным преимуществом такого способа платежа в компании считают то, что "не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов".

Компания также опубликовала видео, в котором показывается, как оплачивать покупки в Интернете с помощью Google Pay.

Напомним, держатели платежных карт украинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, украинские банки по состоянию на 1 января 2019 года эмитировали почти 59,4 млн платежных карт. По данным НБУ, 62,2% от общего количества карточек составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составляла 36,9 млн шт.

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