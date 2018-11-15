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В Швейцарії ряд банків запідозрили у змові проти Apple Pay і Samsung Pay

Новини » Телеком & IT    15.11.2018 - 21:37
В Швейцарії ряд банків запідозрили у змові проти Apple Pay і Samsung Pay
Ілюстративне фото (flickr.com-news_rules)

Швейцарські банки могли змовитися на користь конкурента цих систем

Швейцарська комісія з конкуренції почала розслідування у зв'язку з можливою змовою ряду банків, у тому числі UBS і Credit Suisse, у змові проти платіжних систем Apple Pay і Samsung Pay. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті коміссії.

Повідомляється, що швейцарські банки підозрюються у змові проти використання банківських карт з Apple Pay і Samsung Pay. Передбачається, що банки відмовляються від цих платіжних систем на користь швейцарського конкурента TWINT.

Нагадаємо, Apple Pay почав працювати в Україні у травні 2018 року. Першим банком, який став працювати з безконтактними платежами від Apple, став "ПриватБанк". Система працює на терміналах, що приймають безконтактні платежі. При цьому система сумісна з моделями старше iPhone 6, а також з Apple Watch.

У серпні сервіс став підтримуватися й "Ощадбанком". Послуга є безкоштовною, для її використання не потрібно відвідувати відділення банку, заповнювати реєстраційні форми або будь-які інші формальності.

Зазначимо, у 2017 році Україна стала 15 країною в світі, де запрацював Google Pay.

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