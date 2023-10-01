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Google обновил спутниковые снимки Посад-Покровского: как оно выглядит после боев

Посад-Покровский, Воскресенье 01 октября 2023 16:43
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Google обновил спутниковые снимки Посад-Покровского: как оно выглядит после боев Фото: Google обновил спутниковые снимки Посад-Покровского (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Google обновил спутниковые снимки Посад-Покровского в Херсонской области. Сейчас можно увидеть, как село выглядит после российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps.

В частности в Google Maps обновлены карты в районе села Посад-Покровское Чернобаевской громады.

Снимки датированы июнем 2022 года, поэтому на них можно увидеть укрепрайон украинских войск, который находился на окраине села с апреля по ноябрь 2022 года, последствия российских атак по жилым домам и инфраструктуре села, а также огромное количество воронок от вражеских снарядов, которыми "засеяны" поля вокруг населенного пункта.

На снимках можно заметить, как сейчас выглядит школа, сельский дом культуры и окружающие здания, пострадавшие от российских обстрелов.

Большинство домов в селе, зафиксированных на момент съемки, еще неповреждены или повреждены частично, однако есть и те, которые пострадали в первые месяцы полномасштабного вторжения, и были полностью разрушены или сожжены дотла.

Особое внимание привлекают сотни следов от попадания вражеских снарядов, которые покрывают десятки метров земель Херсонщины.

Заметим, что сейчас Посад-Покровское включено в проект комплексного восстановления частных и коммунальных зданий, однако последствия и воспоминания о войне останутся на улицах села навсегда.

Ситуация в Херсонской области

После того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал утром глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 30 сентября, террористы совершили 102 обстрела по территории Херсонской области. В общей сложности враг выпустил около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

Россияне попали в:

  • жилые кварталы населённых пунктов области, здание учебного заведения, стадион, территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;
  • магазин, территория учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.

Также стало известно об одном раненом.

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