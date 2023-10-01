Google оновив супутникові знімки Посад-Покровського: як воно виглядає після боїв

Google оновив супутникові знімки Посад-Покровського в Херсонській області. Наразі можна побачити, як село виглядає після російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Maps .

Зокрема у Google Maps оновлено карти в районі села Посад-Покровське Чорнобаївської громади.

Знімки датовані червнем 2022 року, тож на них можна побачити укріпрайон українських військ, який знаходився на околиці села з квітня по листопад 2022 року, наслідки російських атак по житлових будинках та інфраструктурі села, а також величезну кількість вирв від ворожих снарядів, якими “засіяні” поля довкола населеного пункту.

На знімках можна помітити, як вигляд наразі має школа, сільський будинок культури та навколишні будівлі, які постраждали від російських обстрілів.

Більшість будинків у селі, що зафіксовані на момент фільмування, ще неушкоджені або пошкоджені частково, проте є і ті, які постраждали в перші місяці повномасштабного вторгнення, та були повністю зруйновані або спалені вщент.

Окрему увагу привертають сотні слідів від влучання ворожих снарядів, які вкривають десятки метрів земель Херсонщини.

Зауважимо, що наразі Посад-Покровське включене до проєкту комплексної відбудови приватних та комунальних будівель, проте наслідки та спогади про війну залишаться на вулицях села назавжди.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав зранку голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 30 вересня, терористи здійснили 102 обстріли по території Херсонської області. Загалом ворог випустив близько 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Росіяни поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;

магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.

Також стало відомо про одного пораненого.

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