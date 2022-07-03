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Google міг передавати компанії з РФ особисті дані українців, - ProPublica

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Неділя 03 липня 2022 17:39
Google міг передавати компанії з РФ особисті дані українців, - ProPublica Ілюстративне фото: Google міг передавати компанії з РФ особисті дані українців (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Google продовжував обмін інформацією з російською підсанкційною компанією Rutarget навіть після введення обмежень. Таким чином особисті дані українців могли потрапити до рук військових служб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання ProPublica.

За інформацією видання, Google до 23 червня ділився даними користувачів з компанією Rutarget. Вона займається купівлею цифрової реклами і належить російському державному "Сбербанку", проти якого введені санкції.

ProPublica зазначає, що в результаті обміну даних в розпорядження компанії з РФ могли потрапити: унікальні ідентифікатори мобільних телефонів (IMEI), IP-адреси, інформація про місцезнаходження та інформація про інтереси користувачів і онлайн-активності українців. Подібні дані можуть використовувати російські військові служби для відстеження людей.

Видання додає, що такий обмін даних між Google і Rutarget не був одноразовим, і він припинився тільки 23 червня.

Представник Google Майкл Асіман сказав, що компанія вжила відповідних заходів, щоб заблокувати таку можливість для RuTarget.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у мережі оприлюднили секретні документи німецької поліції, що стосуються організації саміту G7, який проходив в замку в Баварії в 2015 році.

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