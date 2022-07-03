Google міг передавати компанії з РФ особисті дані українців, - ProPublica

Google продовжував обмін інформацією з російською підсанкційною компанією Rutarget навіть після введення обмежень. Таким чином особисті дані українців могли потрапити до рук військових служб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання ProPublica .

За інформацією видання, Google до 23 червня ділився даними користувачів з компанією Rutarget. Вона займається купівлею цифрової реклами і належить російському державному "Сбербанку", проти якого введені санкції.

ProPublica зазначає, що в результаті обміну даних в розпорядження компанії з РФ могли потрапити: унікальні ідентифікатори мобільних телефонів (IMEI), IP-адреси, інформація про місцезнаходження та інформація про інтереси користувачів і онлайн-активності українців. Подібні дані можуть використовувати російські військові служби для відстеження людей.

Видання додає, що такий обмін даних між Google і Rutarget не був одноразовим, і він припинився тільки 23 червня.

Представник Google Майкл Асіман сказав, що компанія вжила відповідних заходів, щоб заблокувати таку можливість для RuTarget.