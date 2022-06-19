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У Німеччині розслідують витік секретних документів з безпеки на саміті G7

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Берлін, Неділя 19 червня 2022 23:31
У Німеччині розслідують витік секретних документів з безпеки на саміті G7 Фото: у Німеччині розслідують витік секретних документів з безпеки на саміті G7 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У мережі оприлюднили секретні документи німецької поліції, що стосуються організації саміту G7, який проходив в замку в Баварії у 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Документи були опубліковані на порталі, який поліція пов'язує з прихильниками лівоекстремістських поглядів.

Першою про витік конфіденційних даних повідомила суспільно-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Тим часом відразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агентству dpa їх справжність. Поліція веде розслідування інциденту.

Крім іншого, мова йде про інструкції із затримання, забезпечення безпеки поліційних автомобілів і про концепцію деескалації, уточнюють журналісти. Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про використовувані поліцією цифрових каналів зв'язку.

Хто опублікував в мережі всі ці відомості першим, поки залишається невідомим. За забезпеченням безпеки на саміті "Великої сімки" у 2015 році стежили 18 000 співробітників поліції.

Коментуючи цей витік, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман заявив, що на цей час поліція виходить з того, що вона не матиме критичний вплив на забезпечення безпеки саміту нинішнього року.

Зазначимо, що "злив" стався незадовго до початку саміту G7, який пройде в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на зустріч країн "Великої сімки".

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