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Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев, - ProPublica

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 17:39
Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев, - ProPublica Иллюстративное фото: Google мог передавать компании из РФ личные данные украинцев (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Google продолжал обмен информацией с российской подсанкционной компанией Rutarget даже после введения ограничений. Таким образом личные данные украинцев могли попасть в руки военных служб РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания ProPublica.

По информации издания, Google до 23 июня делился данными пользователей с компанией Rutarget. Она занимается покупкой цифровой рекламы и принадлежит российскому государственному "Сбербанку", против которого введены санкции.

ProPublica отмечает, что в результате обмена данных в распоряжение компании из РФ могли попасть: уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI), IP-адреса, информация о местонахождении и информация об интересах пользователей и онлайн-активности украинцев. Подобные данные могут использовать российские военные службы для отслеживания людей.

Издание добавляет, что такой обмен данных между Google и Rutarget не был единоразовым, и он прекратился только 23 июня.

Представитель Google Майкл Асиман сказал, что компания приняла соответствующие меры, чтобы заблокировать такую возможность для RuTarget.

Напомним, ранее стало известно, что в сети обнародовали секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита G7, который проходил в замке в Баварии в 2015 году.

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