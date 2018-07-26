Акції Facebook обвалилися на 24%

Ціна компанії Facebook зменшилася на 150 мільярдів доларів

Відразу після закриття торгів, акції соціальної мережі Facebook впали на 24%. Про це повідомляє The Washington Post.

Всього за кілька хвилин власники компанії Facebook встигли втратити сумарно близько 150 млрд доларів. До оголошення фінансових результатів акції компанії перебували на історичному максимумі, адже за 2018 рік вони змогли вирости на 23%.

Квартальний звіт компанії виявився гіршим, ніж цього могли очікувати аналітики. Це перший випадок з 2015 року, коли результати стали гіршими очікуваних аналітиками.

У звіті сказано, що виручка компанії за квартал змогла вирости на 42% і досягла 13,2 млрд доларів, але аналітики розраховували, що цей показник виросте до 13,3 млрд.

Добова аудиторія соціальної мережі склала 1,47 мільярда чоловік. Кількість користувачів в Європі скоротилася на 3 мільйони, але в США і Канаді показник не змінився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компанії Facebook Марк Цукерберг виступить в Європарламенті з приводу витоку даних в соціальній мережі. Він виступить з поясненнями щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.