Pixel 3 отримав останнє оновлення

Смартфони Pixel 3 та 3 XL від компанії Google, отримали останнє оновлення. Однак, це на одне більше, ніж обіцяла корпорація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Офіційна підтримка моделей серії Pixel 3 була запланована до жовтня минулого року. Після останнього оновлення операційної системи до Android 12 та останнього патча, Google все ж вирішила видалити смартфон з офіційної підтримки.

В Pixel 3 компанія виправила недоліки дисплея Pixel 2 та вразила можливостями камери смартфона.

Протягом останніх років Google не могла утримати необхідний темп, через те, що часто упускала важливі для нинішнього смартфона функції. Однак, торішній Pixel 6 знову вивів мобільні телефони компанії на територію флагманів.