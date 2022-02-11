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Pixel 3 отримав останнє оновлення

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 09:39
Pixel 3 отримав останнє оновлення Фото: The Pixel 3 отримав останнє оновлення (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Смартфони Pixel 3 та 3 XL від компанії Google, отримали останнє оновлення. Однак, це на одне більше, ніж обіцяла корпорація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Офіційна підтримка моделей серії Pixel 3 була запланована до жовтня минулого року. Після останнього оновлення операційної системи до Android 12 та останнього патча, Google все ж вирішила видалити смартфон з офіційної підтримки.

В Pixel 3 компанія виправила недоліки дисплея Pixel 2 та вразила можливостями камери смартфона.

Протягом останніх років Google не могла утримати необхідний темп, через те, що часто упускала важливі для нинішнього смартфона функції. Однак, торішній Pixel 6 знову вивів мобільні телефони компанії на територію флагманів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що рішення Google зробити двоетапну аутентифікацію ввімкнутою за замовчуванням - скоротило кількість зломів акаунтів вдвічі.

Також нещодавно компанія подорожчала на 10% після того, як її материнська компанія Alphabet погодила рішення щодо дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1.

Тим часом Google Google планує додати підтримку криптовалют в Google Pay.

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