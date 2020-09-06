ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Гонконзі затримали близько 90 осіб в ході антиурядових протестів

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 6 вересня, в Гонконзі поліція заарештувала щонайменше 90 людей у ході протестів проти рішення влади відкласти вибори Законодавчі збори Гонконгу. Вибори повинні були відбутися в неділю, але глава Гонконгу Керрі Лам 31 липня відклала їх на один рік.

Популярні новини

Про це повідомляє Associated Press.

Влада пояснила перенесення виборів сплеском захворюваності на коронавірус. При цьому критики заявляють, що влада міста стурбована тим, що опозиція отримає місця, якщо голосування пройде достроково.

Нагадаємо, раніше Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Закон передбачає покарання за організацію та участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу.

В результаті США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу.

Крім цього, у серпні США ввели санкції проти 11 гонконзьких чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гонконг