У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Протестуючі зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори

Поліція Гонконгу застосувала в ніч з вівторка сльозогінний газ для розгону груп демонстрантів, які влаштували на Новий рік неузгоджені акції протесту. Про це повідомляє телерадіомовна корпорація RTHK.

Повідомляється, що радикали в масках з числа молоді зібралися в районі Монг Кок в материковій частині міста. Вони зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори.

В даний час правоохоронці проводять операцію з розгону мітингувальників. Кілька людей були затримані.

Нагадаємо, в Гонконзі в ході акцій протесту в середу, 25 грудня, поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Протестуючі вийшли на вулиці Гонконгу і знову зібралися біля торгових центрів в день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використовувала сльозогінний газ і перцевий спрей.

В Гонконзі тисячі людей взяли участь у протестах проти закону про екстрадицію на материковий Китай: відбулися зіткнення з поліцією, розгром мережі кав'ярень Starbucks і закладів харчування Maxim's Caterer. Близько 100 демонстрантів розгромили мережа кав'ярень Starbucks і Maxim's Caterers.