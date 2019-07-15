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У Гонконзі на масовій демонстрації сталися сутички із поліцією, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 06:40
У Гонконзі на масовій демонстрації сталися сутички із поліцією, є постраждалі
Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/Halooyeelo10)

Поліція застосувала сльозогінний газ

У Гонконзі у ході антиурядової демонстрації в неділю, 14 липня, відбулося кілька сутичок із поліцією, передає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

Організатори акції зазначили, що на вулиці вийшли близько 115 тисяч людей. Однак правоохоронці заявили про в рази нижчу кількість мітингувальників - 28 тисяч. 

Протест, який розпочався приблизно о 15:00 у північному районі Ша Тін, був мирний протягом більшої частини дня. Але деякі сутички виникли після настання темряви, коли поліція почала очищати вулиці в густо переповненому районі висотних будівель.

 

Як пише TIME, правоохоронці кілька разів застосовували проти радикально налаштованих активістів балончики з перцевим газом. Ті кидали в бік поліціянтів дорожні конуси і пляшки.

Поліцейський комісар Стівен Ло сказав на брифінгу, що понад 40 протестуючих були заарештовані. Щонайменше 10 поліцейських отримали поранення.

Пізніше громадський телеканал RTHK повідомив, що внаслідок зіткнень в лікарню поступили 22 особи, три з яких були в тяжкому стані. ЗМІ також уточнили, що 11 поліцейських отримали поранення під час заворушень, деякі правоохоронці втратили пальці.

Масові протести у Гонконзі почалися більше місяця тому у зв'язку із законопроектом про екстрадицію. Він дозволяє видавати з Гонконгу в материковий Китай для судового переслідування осіб, яких підозрюють у порушенні законів Китаю або тих, хто перебуває у розшуку. 

Люди вийшли на вулиці для висловлення свого несхвалення таким документом та стали також вимагати відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем. 

Нагадаємо, глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію.

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