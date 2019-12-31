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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости » Происшествия     31.12.2019 - 21:48
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Протестующие заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры

Полиция в Гонконге применила в ночь со вторника слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, устроивших на Новый год несогласованные акции протеста. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сообщается, что радикалы в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.

В настоящее время стражи порядка проводят операцию по разгону митингующих. Несколько человек были задержаны.

Напомним, в Гонконге в ходе акций протеста в среду, 25 декабря, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.

Кризисы и выборы: чем жил мир в 2019 году В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов
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