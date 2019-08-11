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У Гонконгу знову сталися сутички під час протесту

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 13:42
У Гонконгу знову сталися сутички під час протесту
Фото: протести в Гонконгу (twitter.com / officialmcafee)

Поліція застосувала сльозогінний газ

У неділю, 11 серпня, під час антиурядової акції протесту у Гонконгу, яка поновилася вчора, сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сутички сталися під час протестного маршу в гонконгському районі Шам Шуй По. Правоохоронці застосували проти антиурядових демонстрантів сльозогінний газ.

Таким чином, ще один день антиурядових протестів у Гонконгу переріс у сутички між маніфестантами та представниками поліції.

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, у Гонконгу розпочалися відразу декілька антиурядових акцій протесту. Незважаючи на заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу у двох районах та почали будувати барикади.

Зазначимо, що мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією.

Пізніше рух перетворився в більш широку акцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайскою політикою адміністрації Гонконгу, яка є автономією у складі Китаю.

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