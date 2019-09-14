У Гонконзі відбулися сутички між демонстрантами і їх супротивниками

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / tictoc)

Заворушення сталися в районі Коулун-бей

У Гонконзі пройшли зіткнення між групами антиурядових демонстрантів та їх противниками. Про це повідомляє АВС.

Повідомляється, що заворушення сталися в районі Коулун-бей в материковій частині міста. В одному з торгових центрів там зібралися сотні протестувальників з прапорами КНР, які почали вигукувати образи на адресу продемократичних активістів. Конфронтація переросла в зіткнення, кілька людей отримали поранення. На місце події прибула поліція, разнявшая групи конфліктуючих.

Аналогічні зіткнення відбулися в ряді сусідніх районів, коли супротивники демонстрантів стали зривати розвішані ними листівки з протестними написами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах. Так, тисячі протестуючих зібралися в торгових центрах Гонконгу і вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.