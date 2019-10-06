У Гонконгу поновилися протести через заборону масок

Фото: протести у Гонконгу (twitter.com/frances_sit)

Демонстранти вимагають скасувати заборону на носіння масок

У неділю, 6 жовтня, у Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, учасники яких вимагають скасувати заборону адміністрації на носіння масок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, на вулиці Гонконгу вийшли десятки тисяч протестувальників. Більшість демонстрантів всупереч забороні уряду одягнули на обличчя маски. Демонстрації загалом носять мирну форму, але в популярному торговому районі Цім-Ша-Цуй сталися зіткнення з силовиками.

Зазначається, що для розгону протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також поліція розсилала повідомлення жителям регіону з закликом залишатися вдома та не брати участь в антиурядових протестах.

Police set up cordon line on Hennessy Road & this family can’t return to this services apartment. Baby started crying and officer said ‘leave la reporters!’Meanwhile woman played a song mocking police.Officer also said ‘don’t make a scene, reporters just want to make fake news.’ pic.twitter.com/JU99qz5G8C — Frances Sit (@frances_sit) October 6, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконгу після акцій протесту частково відновили роботу місцевого метрополітену. Однак багато станції залишили закритими через підготовку до нових демонстрацій.

РБК-Україна писало, що заворушення в Гонконзі спалахнули 4 жовтня після того, як глава адміністрації Керрі Лам заборонила демонстрантам приховувати обличчя. Протестувальники у відповідь на заборону почали підпалювати станції метро, влаштовувати пожежі на вулицях і громити магазини, власників яких підозрюють у зв'язках з материковим Китаєм.