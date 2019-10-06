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Метро в Гонконзі частково відновило роботу

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 05:50
Метро в Гонконзі частково відновило роботу
Фото: погром в метро Гонконгу (соцмережі)

Деякі станції не можуть відкритися через серйозні ушкодження

Залізничний оператор Гонконгу частково відновило роботу метро в неділю після безпрецедентного відключення, але багато станції залишили закритими, оскільки територія Китаю готується до демонстрацій пізніше в той же день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Для пасажирів поки буде відкрита лише половина (45 з 93) станцій, а потяги будуть ходити зі збільшеним інтервалом. Деякі станції не зможуть відкритися через необхідність їх відремонтувати після атак вандалізму.

Зазначається, що в суботу в місті було тихо: метро і більшість торгових центрів закриті, а багато пустельні дороги. Сотні антиурядових демонстрантів кинули виклик забороні на маски і вийшли на вулиці по всьому місту на початку дня, але ввечері вони значною мірою розійшлися.

Нагадаємо, заворушення в Гонконзі спалахнули 4 жовтня після того, як глава адміністрації міста Керрі Лам в рамках законодавства про надзвичайних ситуаціях заборонила демонстрантам приховувати обличчя. Активісти у відповідь почали підпалювати станції метро, влаштовувати пожежі на вулицях і громити магазини, власників яких підозрюють у зв'язках з материковим Китаєм.

У вівторок, 1 жовтня, на масових демонстраціях проти Комуністичної партії Китаю, Гонконгу поліція застосувала бойові патрони до протестувальників.

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