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У Гонконзі демонстранти перекрили рух поїздів метро

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Перекриття руху поїздів метро призвело до серйозних збоїв в роботі громадського транспорту

У Гонконзі (Китай) демонстранти перешкоджали руху поїздів метрополітену. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що це призвело до серйозних збоїв в роботі громадського транспорту. Крім цього, демонстранти з числа студентів оголосили двотижневий бойкот міським вузам.

Перед будівлями навчальних закладів протестувальники вишикувалися в довгі живі ланцюги. Деякі демонстранти наділи протигази, шоломи і захисні окуляри, які активісти використовують для захисту від застосовуваного поліцією сльозоточивого газу.

Нагадаємо, в результаті зіткнень між демонстрантами і правоохоронцям на несанкціонованих акціях протесту в Гонконзі постраждала 31 людина.

Зазначимо, що Верховний суд Гонконгу продовжив заборону на проведення акцій протесту на території місцевого метрополітену. За порушення заборони передбачається юридична відповідальність.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.

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