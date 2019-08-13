У Гонконгу через акцій протесту скасували всі авіарейси

Аеропорт Гонконга скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.com.

Наголошується, що сьогодні вранці аеропорт знову відкрили, проте після обіду реєстрації на рейси були припинені.

Керівництво аеропорту заявило, що не очікують, що прийом рейсів буде призупинено. При цьому уточнюють, що після вчорашньої акції багато авіарейсів були скасовані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, які відбуваються в Гонконзі.

Зазначимо, що митинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

Крім того, в суботу, 10 серпня, в Гонконзі почалися відразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади.