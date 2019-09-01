У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/selina_cheng)

Демонстранти кидали в поліцію "бензинові бомби"

У центрі Гонконгу увечері в суботу, 31 серпня, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети по демонстрантах. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що мітингувальники кидали "бензинові бомби" в бік правоохоронців. На вулиці Гонконгу всупереч забороні на проведення акцій вийшли десятки тисяч протестувальників.

Також демонстранти на барикаді влаштували пожежу на головній вулиці, за декілька кроків від штаб-квартири поліції Гонконгу. Внаслідок цього центр автономного району охопив густий чорний дим.

Пожежа була погашена після горіння протягом приблизно півгодини. Після зіткнень з поліцією протестувальники на колоні всередині найближчої станції метро залишили графіті з написом: "Ми ніколи не здамося".

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/selina_cheng)

Нагадаємо, Верховний суд Гонконгу продовжив заборону на проведення акцій протесту на території метро. За порушення заборони передбачається юридична відповідальність.

Зазначимо, що під час масштабної акції протесту в Гонконзі 26 серпня один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю проти демонстрантів. Це перший випадок застосування вогнепальної зброї з моменту початку акцій.

Протести в Гонконзі почалися після ухвалення законопроекту про екстрадицію, який в даний час призупинений, але не знятий остаточно. Документ дозволяє екстрадувати жителів Гонконгу до Китаю для проведення суду і слідства. Протести переросли в більш серйозні вимоги від Пекіна, який обмежив свободи напівавтономної території.