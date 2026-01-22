Гонка за Арктику: РФ усиливает доминирование на фоне претензий Трампа на Гренландию

Посягательства Трампа на Гренландию удивили мировое сообщество, однако гонка за влияние в регионе продолжается десятилетиями. Сейчас в этом противостоянии лидирует Россия: она контролирует половину морской экономической зоны Арктики, а две трети населения региона проживают именно на российской территории.

Военная экспансия и базы НАТО

По данным канадской некоммерческой организации "Фонда Саймонса", специализирующейся на безопасности, в Арктике расположено более 60 крупных военных объектов, а также сотни оборонительных сооружений.

30 из них находятся в России и 36 в странах НАТО с арктической территорией: 15 в Норвегии, включая одну британскую базу, 8 в Соединенных Штатах, 9 в Канаде, 3 в Гренландии и 1 в Исландии.

Британский центр RUSI отмечает, что Кремль вложил огромные ресурсы в модернизацию атомных подводных лодок. Кроме того, на фоне войны в Украине РФ существенно усовершенствовала свои радиолокационные и ракетные возможности в арктических широтах.

Как Арктика стала зоной напряжения

После окончания холодной войны Арктика была одним из регионов, где, казалось, Россия и западные страны могли бы реально вести бизнес вместе.

Арктический совет, основанный в 1996 году, пытался сблизить Россию с семью другими арктическими странами и обеспечить более тесное сотрудничество по таким вопросам, как биоразнообразие, климат и защита прав коренных народов.

Какое-то время даже была попытка сотрудничать в области безопасности, при этом Россия посетила две встречи высокого уровня Арктического форума руководителей оборонных ведомств, прежде чем ее исключили из форума из-за оккупации Крыма в 2014 году.

Большинство форм сотрудничества с тех пор были приостановлены, а отношения между Западом и Москвой достигли нового минимума после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах фактически разделило Арктический регион на две примерно равные половины: одну контролирует Россия, а другую - НАТО.

Трамп неоднократно заявлял, что США "нужна" Гренландия из соображений национальной безопасности, указывая на амбиции России и Китая в Арктике. Он утверждал, что Дания, которая имеет суверенитет над самым большим островом мира, недостаточно сильна, чтобы защитить остров от угроз, исходящих из этих двух стран.

Хотя Китай и не является арктической страной, он не скрывает своего интереса к региону. В 2018 году страна объявила себя "околоарктической державой" и очертила инициативу "полярного шелкового пути" для арктического судоходства. В 2024 году Китай и Россия начали совместное патрулирование в Арктике, что является частью более широкого сотрудничества между ними.

Но безопасность - не единственная причина роста интереса к Арктике.

Экономический фактор и таяние льда

Из-за климатического кризиса Арктика нагревается в четыре раза быстрее остального мира. Это открывает новые логистические пути:

Северный морской путь: сокращает путь между Азией и Европой почти вдвое по сравнению с Суэцким каналом. РФ использует его для транспортировки нефти и газа в Китай в обход санкций.

Этот морской путь сокращает время прохода между Азией и Европой примерно до двух недель, что вдвое меньше, чем через традиционный маршрут по Суэцкому каналу.

Северо-Западный проход: количество судов, проходящих мимо берегов Северной Америки, выросло с единичных случаев до 41 в год.

Проход также стал более жизнеспособным, количество сквозных рейсов выросло с нескольких в год в начале 2000-х годов до 41 в 2023 году.