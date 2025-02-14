Гонения на науку. Как евреев в СССР вытесняли из профессий и культуры

Как и почему евреев в СССР вытесняли из науки и культуры

Эксперт напомнил, что после Второй мировой войны, а особенно - после провозглашения Государства Израиль, антисемитизм в СССР достиг государственного уровня. При этом его различные формы и проявления просуществовали практически до распада Советского Союза.

В те времена евреев дискриминировали, репрессировали и преследовали (расправились с Еврейским антифашистским комитетом, преследовали интеллектуалов и художников и т.д.).

"Пятая графа в советском паспорте, где речь шла о национальности, была для евреев и маркером, и клеймом. Для западных украинцев таким маркером был вопрос в анкете, когда принимали на учебу или на работу - были ли на оккупированной территории (а они все были). Второй вопрос - имели ли они родственников за границей (а там каждый второй, наверное, имел родственников если не в Канаде, то в Америке). И это сразу делало их неблагонадежными", - рассказал Расевич.

Он добавил, что для евреев были ограничения по работе и в отдельных отраслях.

"Например, хотя евреям и разрешалось работать в отдельных оборонных проектах, то потом это использовали, чтобы закрыть им выезд из Советского Союза. Основанием для этого служила подписка о неразглашении государственной тайны. На русском языке это "отказники" - те, кому отказывали в выезде из СССР", - пояснил историк.

По его словам, среди них было много тех, кто служил в Советской армии, в каких-то тайных, секретных войсках. Или кто работал в конструкторских бюро, институтах и тому подобное.

"И эти люди не имели возможности легко уехать. Для этого находили якобы правовое основание", - отметил эксперт.

Кроме того, евреев очень задело в свое время гонение на генетику как науку.

"И это были времена мракобесия Мичурина (биолог-селекционер - Ред.), Лысенко (советский агроном - Ред.). Зацепил их и запрет и остановка исследований в области кибернетики", - подчеркнул Расевич.

Кроме того, "безродный космополитизм" был введен и для проведения чистки в сфере культуры и искусства.

"Впервые этот термин в 1948 году употребил Жданов, который был секретарем ЦК ВКП(б). Сначала речь шла только о противодействии западным влияниям на культуру, но потом распространилось на многие другие сферы", - уточнил историк.

Он добавил, что здесь также больше всего пострадали евреи, ведь они имели связь с Западом, держали руку на пульсе культурных тенденций и трендов.

"И на пике кампании слово "безродный космополит" стало чуть ли не синонимом к слову "еврей". Этих людей преследовали, травили, исключали из партии, запрещали публикацию их статей, книг, произведений", - сообщил знаток.

По его словам, в Украинской ССР этот процесс набрал "наибольшего разгула" в 1949 году, когда Никита Хрущев на съезде ВКПБУ призвал дать отпор "низкопоклонству перед западной культурой".

"Жертвами этой политики стали Украинское театральное общество и Киевская консерватория. Многих евреев тогда уволили и фактически лишили возможности работать", - пояснил историк.

Кроме того, вероятно одним из самых показательных и жестоких политических судебных процессов сталинской эпохи стало уголовное дело против группы советских еврейских медиков.

Расевич напомнил, что в 1942 году был создан Еврейский антифашистский комитет (чтобы мобилизовать мировое еврейство на поддержку СССР в борьбе с нацистской Германией), который играл важную роль и в пропаганде (особенно среди евреев США и других стран).

"Но он также аккумулировал еврейский лоббизм в поддержку Советского Союза - как борца против нацистской Германии", - подчеркнул эксперт.

Однако после Второй мировой Сталин начал с большим подозрением относиться к этому комитету. Его членов стали обвинять в космополитизме, сионизме и возможной деятельности в пользу США и Израиля.

В 1948-1949 годах большинство членов Еврейского антифашистского комитета были вдруг арестованы, а его деятельность прекращена. Людей обвиняли в антисоветской деятельности, в шпионаже, в сговоре с США и в подготовке создания еврейской автономии в Крыму.

Членов комитета пытали, после чего они "признались" во всем, что им приписывали. 18 августа 1952 года 13 из 15 подсудимых были приговорены к смертной казни и казнены.

"Это был откровенно антисемитский процесс уровня государственной политики. Он фактически проложил дорогу для следующего процесса - дела 1953 года против "врачей-отравителей", - отметил историк.

По его словам, дело против врачей приходится на период, когда Сталин впал в параноидальное состояние и подозревал, что его хотят убить заговорщики.

"Что якобы евреи, которые сговорились с сионистами и американскими империалистами, хотят отравить советских государственных деятелей... Этих людей арестовали, обвинив в заговоре. После смерти Сталина их реабилитировали", - рассказал Расевич.

В завершение он сообщил, что существовали даже планы депортации евреев из европейской части СССР "куда-то дальше вглубь Советского Союза, чтобы освободить место для "настоящих", "правильных" граждан".