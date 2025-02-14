Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта

Вторая мировая стала черной страницей в истории всего человечества, а Холокост унес жизни миллионов евреев. Впрочем, притеснения против них после войны продолжились и в СССР. Как Советский Союз замалчивал правду о Холокосте, почему Сталин занял враждебную позицию к Израилю и как пропаганда "рисовала" образы евреев и украинцев – в интервью РБК-Украина с историком Василием Расевичем.

После Второй мировой войны, а особенно после провозглашения Государства Израиль, антисемитизм в СССР достиг государственного уровня. Его различные формы и проявления просуществовали почти до распада Союза. Евреев дискриминировали, репрессировали и преследовали. Расправились с Еврейским антифашистским комитетом, преследовали интеллектуалов и художников.

Даже после смерти Сталина евреям по национальному признаку ограничивали доступ к должностям, образованию, науке. Не разрешали выезд из Советского Союза.

Готовясь к войне и во время вторжения, российская пропаганда массированно распространяла лживую информацию о нацистском характере современного украинского государства и необходимости его "денацификации". Для этого грубым образом инструментально использовали память о жертвах Холокоста для противопоставления украинцев и евреев.

Как проявлялся антисемитизм в Советском союзе, как евреев вытесняли из разных отраслей и преследовали даже в быту – РБК-Украина рассказывает кандидат исторических наук Василий Расевич.

– Как менялась советская политика в отношении евреев от 1920-х до 1980-х? Были ли периоды, когда она становилась более или менее репрессивной?

– Менялась в разные периоды и политика в отношении евреев, и их статус и общественная роль в советской системе. Евреи были не просто наблюдателями, но и активными участниками политики Советского союза на протяжении всего времени его существования. Даже несмотря на все ограничения, борьбу с евреями, с синагогами и вообще с сионизмом. Да, их социальная идентичность доминировала над национальной. Но они точно были часто инициаторами больших изменений, и часто основными их реализаторами.

Для многих этих людей их этническое происхождение в советское время перестало играть какую-либо роль. Но еврейское происхождение все же осталось признаком выделения окружающими – украинцами, русскими и другими советскими гражданами. Как бы евреи ни старались выступать с интернациональных позиций, их все равно часто квалифицировали как представителей еврейской нации.

После свержения царизма и после большевистской революции еврейское происхождение перестало ограничивать социальную мобильность евреев. Раньше в "черте оседлости" евреи были заперты, как в тюрьме. Они не имели права жить в середине Российской империи: "черта оседлости" в основном приходилась на территорию Правобережной Украины.

"Черта оседлости" просуществовала с 1791 года и фактически до 1915 года. Окончательно все ограничения для евреев отменило Временное правительство в 1917 году. Долгое время существования ограничений для евреев сформировало среди них большое количество революционеров.

Тогда же была понижена в своей роли очень важная институция самодержавной России – Православная Церковь. Которая в царской России фактически выполняла роль идеологической институции. После Октябрьской революции все религии, включая иудаизм, были объявлены "ретроградными пережитками". Национальное и религиозное воспринималось как препятствие на пути к построению "справедливого общества всеобщего равенства". Главным критерием стало пролетарское происхождение.

Соответственно на первых порах доля евреев среди революционеров и большевиков была впечатляющей. А миссию построения справедливого равного общества сами эти люди считали величественной.

То же, кстати, касалось и украинских крестьян. Однако евреи и украинские крестьяне за свое активное участие в революции и установлении советской власти, купившись на тезисы большевиков, очень сильно пострадали. Мы уже знаем, какие потом наступили времена, что дальше были антиеврейские процессы. Знаем, какой трагедией стали коллективизация и Голодомор. О том, как лишили украинских крестьян земли, которой они так желали.

Уже в процессе установления советской власти стало ясно, что такой мегапроект "всеобщей справедливости и равенства" реализовать не удастся. По крайней мере без больших человеческих жертв и террора. Менялась политика большевистской партии, происходили внутренние репрессии, под них попадали и евреи. Росло недовольство евреями и на бытовом уровне.

Правда о Холокосте в СССР замалчивалась, а информацию о трагедии подавали так, что евреи оставались в ней анонимными (фото: Getty Images)

Считается, что политика в отношении евреев в СССР прошла несколько этапов. Был антисемитизм государственного уровня, была бытовая юдофобия. Не стоит забывать, что было также инструментальное использование темы евреев в борьбе за власть внутри большевистской партии. Так, об официальном антисемитизме можно говорить с 1939 года. Хотя принято считать, что таковым он стал после Второй Мировой, когда дошло до открытой антиеврейской паранойи у Иосифа Сталина.

Любые проявления еврейской идентичности, которые выходили за рамки советской доктрины, беспощадно подавлялись. Особенно острой стала реакция на еврейскую тему после появления государства Израиль, на которое, кстати, Сталин очень рассчитывал. Страна же выбрала западный вектор развития и отказалась быть советским сателлитом.

Надо помнить, что Советский Союз сначала очень способствовал образованию государства Израиль, способствовал предоставлению ему оружия из тогдашней Чехословакии и немецкого оружия. А после разворота Израиля в сторону Запада, Сталин и Советский Союз заняли откровенно враждебную позицию. СССР начал поддерживать арабские страны в различных войнах против Израиля. Начали манипулировать существованием палестинской автономии.

Хотя сначала, голосуя в ООН, СССР отстаивал идею существования двух государств – арабского и еврейского. Но потом начал заявлять, что Израиль "стал плацдармом сионизма и американского империализма". Что его надо если не уничтожить, то очень существенно ограничить. Недоверие к евреям внутри страны выросло в разы. А с укреплением сионистского движения в СССР начали подозревать евреев в нелояльности.

Поддержка арабских стран с целью уничтожения еврейского государства стала чуть ли не основной чертой политики СССР на Ближнем Востоке, а затем началось активное использование "палестинской карты" для дестабилизации ситуации. Все это сопровождалось нарастанием дискриминации евреев в Советском Союзе.

– Почему такие крайне негативные настроения в отношении евреев стали распространяться именно в 1939-м?

– В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Советский Союз вступил в нее, зайдя на территорию суверенной Польши и оккупировав ее восточные территории. Это все произошло под претекстом того, что СССР протягивал "руку братской помощи" западным украинцам, западным белорусам и "освобождал их из-под польского ига". Это была официальная версия. На самом же деле мы знаем о тайном приложении к пакту Молотова-Риббентропа, знаем, что Сталин и Гитлер поделили сферы влияния накануне войны, что они тогда были союзниками.

Между Советским Союзом и нацистской Германией происходили даже переговоры о том, что же делать с евреями. Советский Союз якобы отказался принимать большое количество евреев с территории Польши и переселять их в Сибирь. Хотя количество евреев, которые бежали от нацистского режима, было просто поразительным. Например, из-за такой миграции население Львова в 1939 году увеличилось чуть ли не на четверть.

В 1939-м после включения в состав СССР западноукраинских земель, советская власть применила репрессивную политику ко всем чиновникам польского государства, ко всем состоятельным людям. Под эту категорию попадали и состоятельные евреи. Их арестовывали, осуждали, депортировали в Сибирь. Это было одно из первых в Союзе проявлений антисемитизма.

И зажиточные евреи, и поляки, стали одними из первых жертв советского режима и его репрессивной политики. Согласовывая свою политику с нацистской Германией, Советский Союз постепенно устранял евреев из государственного аппарата.

– Почему Сталин в послевоенные годы начал открыто преследовать евреев? К тому же, советская власть не выделяла Холокост как трагедию евреев и даже замалчивала это.

– Это очень сложный вопрос. В Советском Союзе была поставлена главная цель – создание новой исторической общности – "советский народ". Это должны были быть люди деклассированные, денационализированные. Это должны были быть советские патриоты с чувством советского превосходства над всем национальным.

Те советские украинцы и советские евреи, которые пришли на запад Украины в 1939-м, не чувствовали национальной солидарности с местным населением, если оно не было им классово родственным. Они считали свою социальную идентичность более прогрессивной, а тех, кто придерживался определенных национальных традиций и ценностей, считали такими, кого надо просветить и перевоспитать.

В самом начале в Российской социал-демократической рабочей партии существовала еврейская фракция "Бунд". Которую в процессе ликвидировали, а впоследствии провели своего рода чистки. Кампания против революционного лидера еврейского происхождения Льва Троцкого, обернулась тем, что в партийном руководстве уменьшилось количество евреев. Несмотря на движение в направлении построения "светлого будущего", политика создания новой исторической общности давала сбои.

Даже после смерти Сталина притеснения евреев в СССР продолжались дальше (фото: Getty Images)

Евреи в результате этой политики лишились очень многих элементов, которые держали их при национальной идентичности. В частности, я уже упоминал о борьбе с иудаизмом. Которую проводили очень грубым способом: устраняли раввинов, переквалифицировали здания синагог под разного рода клубы, склады, фактически ликвидировали еврейское школьное образование, вытесняли из обихода иврит.

Что касается Холокоста, то он был представлен в советской пропаганде как трагедия советских людей, а не евреев. Слово "Холокост", конечно, не употреблялось (термин "Холокост" становится общеупотребительным в США и Европе с 1950-х, особенно после суда над нацистскими преступниками в Нюрнберге – ред.)

Холокост был беспрецедентной катастрофой, но при СССР евреи оставались в ней анонимными. Мы знаем очень много примеров того, как затирались эти следы, как на месте массовых могил расстрелянных и убитых евреев по всему Западу Украины ставили обелиски, где этих людей называли "советскими гражданами". То же самое касалось символа Холокоста для всего мира – Бабьего Яра. Все это скрывалось, затиралось.

– Какие были известные попытки сопротивления такой советской политике?

– Я хотел бы напомнить о роли здесь и евреев, и украинцев. Речь идет об Амике Диаманте. Он был астрофизиком. В 1966 году он решил устроить первую акцию памяти евреев в Бабьем Яру. На следующий день он провел еще одну акцию, но уже пригласив украинского интеллектуала Ивана Дзюбу. С этого момента началось фактически ежегодное чествование памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру.

Советская пропаганда начала квалифицировать это совместное действие евреев и украинцев как "шабаш еврейских и украинских буржуазных националистов". СССР не мог допустить ничего национального, потому что его функцией был пусть и формальный, но интернационализм.

– Как проявлялся антисемитизм в деле врачей (1952-1953 годов) – уголовном деле против группы советских еврейских медиков?

– Это, наверное, один из самых показательных и жестоких политических судебных процессов сталинской эпохи. В 1942-м году был создан Еврейский антифашистский комитет, чтобы мобилизовать мировое еврейство на поддержку СССР в борьбе с нацистской Германией.

Комитет играл важную роль и в пропаганде, особенно среди евреев США и других стран. Но он также аккумулировал еврейский лоббизм в поддержку Советского Союза как борца против нацистской Германии. После Второй мировой войны Сталин начал с большим подозрением относиться к этому комитету. Членов комитета стали обвинять в космополитизме, сионизме и возможной деятельности в пользу США и Израиля.

Вдруг в 1948-1949 годах большинство членов Еврейского антифашистского комитета были арестованы, а его деятельность прекращена. Их обвиняли в шпионаже, в сговоре с США и подготовке создания еврейской автономии в Крыму и антисоветской деятельности. Членов комитета пытали, после чего они "признались" во всем, что им приписывали.

18 августа 1952 года 13 из 15 подсудимых были приговорены к смертной казни и казнены. Это был откровенно антисемитский процесс уровня государственной политики. Он фактически проложил дорогу для следующего процесса – дела 1953 года против "врачей-отравителей".

Дело против врачей приходится на период, когда Сталин впал в параноидальное состояние и подозревал, что его хотят убить заговорщики. Что якобы евреи, которые сговорились с сионистами и американскими империалистами, хотят отравить советских государственных деятелей. Он считал, что таким образом отравили председателя Верховного совета РСФСР Жданова и заместителя наркома обороны СССР Щербакова. И якобы уже подбирались к нему самому. Этих людей арестовали, обвинив в заговоре. После смерти Сталина их реабилитировали.

После разворота Израиля в сторону Запада, Сталин и Советский Союз заняли откровенно враждебную позицию, - историк Василий Расевич (фото: Getty Images)

Также проявлением советской антисемитской политики и дискриминации евреев была так называемая борьба с "безродным космополитизмом". Эта кампания, устроенная незадолго до смерти Сталина, стала очередной травлей евреев. На этот раз евреев надо было "вычистить" из сферы культуры и искусства.

Существовали даже планы депортации евреев из европейской части СССР. Нечто подобное было на Западе Украины после убийства советского пропагандиста Ярослава Галана во Львове в 1949 году. Тогда якобы существовал план депортации чуть ли не всех западных украинцев с Запада Украины, или в Сибирь, куда-то дальше вглубь Советского Союза, чтобы освободить место для "настоящих", "правильных" граждан СССР.

– Какой была антиеврейская политика СССР после Сталина?

– После смерти Сталина в СССР начали сворачивать ту откровенную антисемитскую кампанию, о которой я рассказывал выше. Однако далее, в период Холодной войны, еврейских сионистов и так называемых украинских буржуазных националистов – эти две категории людей стали считать "препятствием" превращения советских евреев и советских украинцев в "настоящих советских граждан".

– В советских журналах еще были карикатуры, которые высмеивали украинцев и евреев, изображали их в одной упряжке.

– Да. Был такой известный сатирический журнал "Перец". Там на одной из карикатур изображали, как в одной упряжке шел стереотипный желто-голубой то ли гайдамака, то ли казак. А с другой стороны – стереотипный еврейский сионист с пейсами. Буржуазный националист и сионист тянули тележку, на которой сидела Холодная война. То есть здесь украинцев и евреев советская пропаганда представляла единым целым антисоветским элементом.

– Расскажите о случаях целенаправленного преследования евреев среди мыслителей, художников, интеллигенции. Как их вытесняли из науки, из разных профессий?

– Пятая графа в советском паспорте, где речь шла о национальности, была для евреев и маркером, и клеймом. Для западных украинцев таким маркером был вопрос в анкете, когда принимали на учебу или на работу – были ли на оккупированной территории. А они все были. Второй вопрос – имели ли они родственников за рубежом. А там каждый второй, наверное, имел родственников если не в Канаде, то в Америке. И это сразу делало их неблагонадежными.

Для евреев были ограничения по работе и в отдельных отраслях. Например, хотя евреям и разрешалось работать в отдельных оборонных проектах, то потом это использовали, чтобы закрыть им выезд из Советского Союза. Основанием для этого служила подписка о неразглашении государственной тайны. На русском языке это "отказники" – те, кому отказывали в выезде из СССР.

Среди них было много тех, кто служил в Советской армии, в каких-то тайных, секретных войсках. Или кто работал в конструкторских бюро, институтах и тому подобное. И эти люди не имели возможности легко уехать. Для этого находили якобы правовое основание.

Евреев очень затронули в свое время гонения на генетику как науку. И это были времена мракобесия Мичурина (биолог-селекционер – ред.), Лысенко (советский агроном – ред.). Затронул их и запрет и остановка исследований в области кибернетики.

Также "безродный космополитизм" был введен, чтобы провести чистки в сфере культуры и искусства. Впервые этот термин в 1948 году употребил Жданов, который был секретарем ЦК ВКП(б). Сначала речь шла только о противодействии западным влияниям на культуру, но потом распространилось на многие другие сферы.

Больше всего пострадали евреи и здесь. Потому что они имели связь с Западом, держали руку на пульсе культурных тенденций и трендов. И на пике кампании слово "безродный космополит" стало чуть ли не синонимом к слову "еврей". Этих людей преследовали, травили, исключали из партии, запрещали публикацию их статей, книг, произведений.

В Украинской СССР этот процесс набрал наибольшего разгула в 1949 году, когда Никита Хрущев на съезде ВКПБУ призвал дать отпор "низкопоклонству перед западной культурой". Жертвами этой политики стали Украинское театральное общество и Киевская консерватория. Многих евреев тогда уволили и фактически лишили возможности работать.

Никита Хрущев и Иосиф Сталин, 1936 год (фото: wikipedia.org)

– В каких регионах СССР дискриминация евреев была особенно жестокой?

– Главная борьба шла на западе европейской части СССР. Наиболее заметными стали процессы в УССР. Негласно были введены квоты для евреев в отношении обучения в вузах и запреты на отдельные профессии. Это вызвало среди евреев волны недовольства. Распространялось убеждение, что украинцы якобы отбирают эти места у евреев. Что это не дискриминационная политика советской власти, а якобы наступление украинцев на права евреев.

После Второй мировой войны начался динамичный процесс урбанизации. Украинцы массово переселялись в города. Где становились очень видимыми. Это привело со временем к определенного рода конкуренции между евреями и украинцами в рамках советской системы.

Например, политика "коренизации" в советской Украине, которая продолжалась примерно до 1928 года, существенно уменьшила количество евреев в советских органах управления и увеличила число украинцев. Проведенная в рамках этой политики украинизация была настолько успешной, что напугала саму советскую власть. И та с 1927 года начала ее сворачивать. А по состоянию на начало 1930-х перешла к репрессиям. На время "коренизации" украинцы и евреи превратились в своего рода конкурентов.

Еще один пример противопоставления советской властью украинцев, крымских татар, русских и евреев – попытка создания еврейской национальной автономии в Крыму. Этот сюжет нельзя оставлять без внимания, поскольку он продолжает подпитывать миф о якобы тайном еврейском заговоре и попытках захвата сионистами Крыма.

Эта история длилась в два этапа. После отмены НЭПа и до 1928 года, когда советская власть согласилась на многочисленное переселение евреев в Крым для занятия сельским хозяйством. Существовала четкая договоренность между еврейскими лоббистами в США о финансовой поддержке такой политики, благодаря чему СССР получил от США крупный заем, позволив Агро-Джойнту поддержать еврейское сельское хозяйство в Крыму.

Предоставление евреям современной техники, сортовых семян и семени для разведения племенного скота поставили их в гораздо лучшие конкурентные условия. Со стороны украинских крестьян эта программа воспринималась с завистью, сеяла недовольство, давала почву для распространения бытового антисемитизма.

Со временем программу свернули, но в 1948 году снова появилась идея создания еврейской автономии в Крыму. При том что уже существовала еврейская автономия в Биробиджане на Дальнем Востоке. Инициаторами автономии в Крыму выступили представители упомянутого Еврейского антифашистского комитета, написав письмо Сталину. Мотивировали тем, что еврейское население запада СССР не могло вернуться туда, где нацисты совершили геноцид.

Сталин увидел в этой идее коварный замысел международного сионизма, и ведущих деятелей комитета расстреляли. Это стало свидетельством того, что напуганный сионизмом СССР начинает переход к государственной политике антисемитизма.

– Какими были проявления антисемитизма на бытовом уровне?

– Даже несмотря на массовые убийства евреев во время Холокоста, у некоторых обычных людей бытовало мнение о "еврейском засилье". Стоит вспомнить и конфликты, возникавшие из-за жилищного кризиса в СССР. Во время нацистской оккупации Украины много жилого фонда было уничтожено.

Когда уцелевшие евреи возвращались с востока СССР в Киев, они заходили в некогда свои квартиры, и обнаруживали там других жителей. Это были украинцы, русские. Возникали конфликты из-за вопроса, кто будет жить в этих квартирах.

Одну из первых в СССР акций почтения памяти жертв Холокоста устроили еврей и украинец (фото: Getty Images)

В 1945 году в Киеве на этом фоне произошел случай, когда двое украинцев-военнослужащих избили еврея за то, что он выселил мать одного из них из квартиры. После избиения офицер взял пистолет и убил своего обидчика. Это вызвало страшное проявление бытового антисемитизма. Что очень напугало советскую власть, и этот факт попытались просто прикрыть и не допустить огласки. Чтобы остановить возмущение, еврея-офицера судили и расстреляли.

– Что произошло в украинско-еврейских отношениях после убийства Самуилом Шварцбардом Симона Петлюры в Париже в 1926 году?

– После этого убийства и судебного процесса украинцы и евреи фактически были разведены на полярные позиции. Даже в бывшей Галиции, где во времена Габсбургов не было еврейских погромов, в польском государстве межвоенного периода начинают нарастать антисемитские настроения. Когда в начале Второй мировой войны часть украинских радикальных националистов приняли тезис об СССР как о стране, где победили евреи-большевики.

Тогда была принята определенная примитивная схема, которая оказалась очень действенной и, к сожалению, эффективно используется российской пропагандой против украинцев и в значительной степени для воспитания антиеврейских настроений среди определенной категории наших сограждан. О чем идет речь?

По этой схеме, Украинская Народная Республика проиграла якобы не потому, что была слабой и оказалась без поддержки, не из-за отсутствия действенной программы для украинских крестьян. Зато подали это так, что украинскую государственность уничтожили большевики, а это значит, что уничтожили украинскую государственность евреи.

Во время гражданской войны и украинской революции было много погромов. Их совершали не только украинские военные, а также Добровольческая армия российских белогвардейцев. Но в памяти остались именно погромы, совершенные украинцами – и военными, и атаманщиной, и обычными людьми.

Задействовали тезис, что все дальнейшие репрессии против украинцев со стороны советской власти были продиктованы местью большевиков-евреев украинцам за погромы. Здесь также опасно то, что искусственный голод –Голодомор был представлен, как месть евреев-большевиков украинцам. Людям подавали информацию именно в таком ключе. А убийство Шварцбардом Петлюры подавалось именно в русле этой "парадигмы".

Проблема этой страшной манипуляции в том, что она окончательно поляризовала украинцев и евреев. Дальше еще страшнее. В рамках нацистской пропаганды, украинцы "имели право" отомстить евреям-большевикам за все обиды. Поэтому нынешняя казалось бы невинная "конкуренция" за большее количество жертв Холокоста или Голодомора обязательно ведет к ситуации, где главная вина за искусственный голод возлагается не на советскую власть, а на евреев. И одновременно якобы освобождает от ответственности украинцев за преступление Холокоста.

Это самая большая проблема этих всех концепций, связанных с инструментальным использованием геноцидов, таких как Голодомор и Холокост. СССР умело этим манипулировал и, к сожалению, сейчас российская пропаганда это интенсивно использует.

Помните, российской агрессии против Украины предшествовала массированная пропаганда о необходимости "денацификации" Украины? К сожалению, некоторые еврейские деятели и российские пропагандисты, которые акцентировали внимание на своей еврейскости, согласились на инструментальное использование памяти жертв Холокоста.

И фактически спасением для Украины в этой истории стало то, что народ Украины избрал президентом на последних президентских выборах этнического еврея. Тогда эти манипуляции потерпели крах. Потому что нельзя страну огульно обвинить в антисемитизме, где 73% активных граждан проголосовали за этнического еврея, и для которых его этническое происхождение не сыграло никакой роли.

Холокост не подлежит никакому пересмотру, – историк (wikipedia.org)

– Путин уже говорил, что Зеленский – якобы какой-то "не такой" еврей.

– Да, но это уже от беспомощности. Потому что эта их методика не сработала. И поэтому ему ничего не оставалось, как нагнетать и говорить, кто "правильный" еврей, а кто – нет.

И сейчас перед нами стоит задача – как остановить инструментальное использование темы геноцидов. Понятно, что Голодомор – это беда огромного масштаба. И Холокост является на самом деле уникальным явлением и не подлежит никакому пересмотру. Здесь надо внимательно отследить эти тезисы и освободить их от российских пропагандистских манипуляций.

Холокост долгое время выполнял функцию сдерживания разного рода реваншистских агрессивных настроений, потому что его целью был лозунг "Никогда снова". С российской агрессией против Украины враг инструментально использовал Холокост, заменив "Никогда снова" на угрозу "можем повторить".

Поэтому меня очень беспокоит сейчас, когда подобного рода настроения начинают захватывать Европу и мир. Какими стремительными темпами развивается популярность "Альтернативы для Германии", которая буквально стоит на реваншистских и неонацистских позициях. Когда Илон Маск призывает немцев проголосовать за "Альтернативу для Германии" и избавиться от комплекса исторической вины, которую немцы несут на себе за совершенный нацистами Холокост.

Когда в мире не будет сдерживающего фактора в виде памяти о катастрофе Холокоста, если право силы будет доминировать, то нас ждут страшные времена.

Украина потеряла очень много евреев и украинцев во время Второй мировой. Теперь Россия снова пошла на нас с целью убийства с ее точки зрения "неправильных" украинцев. А "правильными" с ее точки зрения являются только те "потешные малороссы", сторонники идеи малороссии, новороссии и тому подобное.

Россия шла сюда с целью убийства украинцев и уничтожения украинского государства и культуры. Это должно быть сигналом, что надо смотреть на такие трагедии не с точки зрения конкуренции между евреями и украинцами. А думать, как в дальнейшем не допустить таких ужасных войн и геноцидов.