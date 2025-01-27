Преступления РФ против Украины напоминают действия нацистов во время Холокоста, - заявление спецслужб

Нацисты во времена Второй мировой совершали на территории Украины ужасные преступления. Спустя десятилетия действия россиян напоминают нацистские зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

В штабе напомнили, что жертвами нацистской идеологии стали миллионы евреев, ромов, представителей других национальностей, политических оппонентов и "нежелательных элементов".

В частности, на украинской территории были оборудованы места массовых расстрелов и концлагеря.

"Сегодня, спустя восемь десятилетий, история снова напоминает о своей цикличности: в ХХІ веке мы становимся свидетелями военных преступлений, которые Россия совершает против украинцев, повторяя многие черты гитлеровского рейха", - подчеркнули в Координационном штабе.

Там отметили, что война, которую начала Россия, несет с собой насилие, разрушение и обесценивание человеческой жизни. Мир снова сталкивается с идеологией, оправдывающей геноцид и отрицающей право на существование целых народов.

"Современные действия российского режима против украинцев — депортация детей, массовые убийства, застенки и расстрелы пленных, уничтожение целого культурного пласта - слишком сильно напоминают нацистские преступления, от которых человечество, казалось, должно сделать выводы", - добавили в штабе.

В Координационном штабе обратили внимание, что память о Холокосте должна стать для всего мира не только напоминанием, но и предостережением - нужно сделать все возможное, чтобы подобные действия никогда не повторились. Это предусматривает активные действия против человеконенавистнического режима в Москве.

Координационный штаб

Стоит заметить, что в Координационный штаб входят представители Минобороны, Службы безопасности, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, ВСУ, Службы внешней разведки и не только.

Возглавляет Координационный штаб начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.