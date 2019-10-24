Під ОП пройде мітинг за відкритий ринок землі

Фото: Олексій Мушак (facebook.com oleksiy mushak 2)

Мітинг запланований на 18.00

Під Офісом президента (ОП) в четвер близько 18:00 пройде мітинг, організований партією "Демократична сокира", в підтримку відкритого ринку землі. Про це РБК-Україна перед мітингом повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак.

За його словами, мітинг - це право громадян висловити свою позицію і точку зору.

"Я розумію, що цей мітинг в чомусь і проти мене. Багато моїх знайомих і друзів, які сьогодні прийдуть під Офіс президента, говорять про те, що земельну "реформу" зливають ", - говорить Мушак.

"Спочатку історія була про те, що буде відкритий ринок землі. Це означає, що сюди заходять гроші, інвестиції і, як наслідок, - ми отримаємо економічне зростання. Але те, що вже вирішили заборонити новим гравцям з іноземним капіталом заходити і купувати землю, значить, що первісна ціна на землю впала на 10% або 200 доларів. На пай це приблизно 20 тисяч гривень або річна пенсія бабусі", - говорить співрозмовник.

Пропозиція заборонити іноземцям купувати землю, на думку Мушака, викликана, зокрема, під тиском фермерів, які влаштовують мітинг і хочуть, щоб коло покупців на землю було обмежено.

"Але тут є контраргументація, на яку вказують мої друзі. Фермерів у нас 45 тисяч, а землевласників у нас 7 мільйонів. Не дуже добре, коли 1% нав'язує свою волю 99%", - зазначив Мушак.

На думку радника прем'єра, завдання уряду і парламенту – знайти ту модель ринку землі, від якої найбільше виграє Україна як держава і 7 мільйонів громадян-землевласників.

"Плюс не треба забувати, що з цієї землі повинні сплачуватися податки, а не так як зараз, коли 40% землі взагалі не генерують для держави нічого, вона обробляється в "тіні", - резюмував співрозмовник.