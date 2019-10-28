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Гончарук сьогодні проведе засідання Кабміну в Маріуполі

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Засідання Кабміну відбудеться сьогодні ввечері

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук проведе виїзне засідання Кабінету міністрів в Маріуполі Донецької області. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Кабміну.

Зокрема, в прес-службі підтвердили, що в Маріуполі пройде виїзне засідання уряду.

"Так, сьогодні відбудеться засідання в Маріуполі. Буде обговорюватися ряд важливих питань", - повідомили в коментарі РБК-Україна.

Як повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, сьогодні представники уряду відвідали селище в Волноваському районі поблизу лінії розмежування.

"Найболючіше питання - неможливість використовувати сотні гектарів землі. Перша проблема: частина земель замінована, на іншій частині побудовані фортифікаційні споруди, ще частина у сірій зоні. Люди продовжують платити за ці землі податки. Також людей хвилюють питання діагностики туберкульозу, медичного забезпечення, а саме брак педіатрів, сімейних лікарів...Акумулюємо проблематику. Думаю, перші завдання Олексій Гончарук поставить вже на вечірньому засіданні уряду в Маріуполі", - додала Коляда.

Відзначимо, члени уряду перебувають в Маріуполі в зв'язку із завтрашнім інвестиційним формумом.

Нагадаємо, раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Кабмін закладає більш міцний обмінний курс гривні на 2020 рік.

Крім того, прем'єр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін не планує зменшувати субсидії.

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