Гончарук вважає прослуховування загрозою нацбезпеці

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував ситуацію із записом його висловлювань на нараді Кабміну і Нацбанку. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

Гончарук зазначив, що нарада, під час якої здійснювався запис, регулярна і не є чимось екстраординарним, а інформація в аудіороликах подана спотворено.

"У деяких з них (записах розмов, - ред.) точно були нарізані цитати, висмикнуті з контексту, більш того, приправлені коментарями, приправлені назвами, нібито ми намагаємося обдурити президента. Все це маніпулятивним чином було подано", - заявив прем'єр.

Він додав, що "спецслужби розберуться, хто саме записував".

"Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено - це неприпустимо. Це, в тому числі - загроза національній безпеці з цілим рядом міркувань. Але головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією", - сказав він.

Нагадаємо, в п'ятницю Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав заяву і вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука.