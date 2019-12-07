Гончарук розповів про зустрічі з Ахметовим, Пінчуком та іншими бізнесменами

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорював ведення бізнесу в Україні з усіма найбільшими українськими бізнесменами. Про це Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, він проводив зустрічі з Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Юрій косюк розвиває та іншими великими бізнесменами.

"Всі великі гравці, на мою думку, повинні робити все від них залежне, щоб країна почала рости, тому що їх активи від цього тільки зростуть", - розповів прем'єр-міністр.

При цьому він зазначив, що під час зустрічей жодного разу не обговорювалося питання відстоювання чиїхось інтересів.

"У мене жодного разу не було відчуття, що мені намагаються "вкрутити" якогось людини, який є "смотрящим" або представляє чиїсь інтереси", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Гончарука, уряд планує стягнути з колишніх власників витрачені кошти при націоналізації "Приватбанку".

Також прем'єр-міністр зазначив, що Нацбанк України розробляє закон про заборону повернення неплатоспроможних банків їх колишнім власникам. Законопроект зробить неможливим повернення "Приватбанку" Коломойського.