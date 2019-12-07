Гончарук розповів про плани Кабміну щодо ФОП та податкової реформи

Кабінет міністрів України планує концентрувати контроль за сплатою податків великими компаніями, а не починати з фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

При цьому Гончарук зазначив, що в Україні існує проблема, коли великий бізнес прикриває ФОП. У зв'язку з цим робоча група при Міністерстві економіки повинна найближчим часом внести свої пропозиції щодо усунення недоліків законопроектів податкової реформи.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб малий і середній бізнес ріс. Програма доступного кредитування для того нами і запускається. Ми дуже не хочемо, щоб великий бізнес прикривав своє небажання платити податки, прикидаючись зграйкою "Фопів", - заявив Гончарук.

Також прем'єр-міністр зазначив, що на даний момент між урядом і фінансовим комітетом Верховної ради ведуться дискусії щодо деяких ініціатив податкової реформи. Зокрема, виникли питання з приводу законопроекту №1210 і ставки ренти або торгової націнки на тютюнові вироби. За словами Гончарука, підписання цього закону в такому вигляді, як він є зараз, має ряд серйозних негативних наслідків для тютюнової галузі.

Крім цього глава Кабміну заявив, що на даний момент немає чіткого розуміння, буде виведений капітал частиною податкової реформи наступної весни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в жовтні комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики визнав законопроект про податок на виведений капітал №1185 відповідним антикорупційного законодавства. При цьому раніше Міжнародний валютний фонд висловив своє невдоволення ідеєю введення податку на виведений капітал.

Також повідомлялося, що міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що для вирішення проблем ФОП на щотижневій основі засідають міністерські групи. За її словами, у ФОП є дві проблеми, які будуть намагатися вирішити в Мінфіні і податковій службі.