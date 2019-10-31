У Кабміні розраховують на особливий формат співробітництва України та ЄС

заявив, що Україна розраховує на особливий формат співпраці з Європейським союзом, а також на підписання угоди про промислове безвіз. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань сусідства і переговорів по розширенню Крістіаном Даніельсоном, передає прес-служба Кабінету міністрів.

За його словами, Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках Східного партнерства. Він також заявив, що країна зацікавлена в укладенні АСАА - угоди про так званий "промисловий безвіз".

"Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - заявив Гончарук.

Даніельсон погодився обговорити реалізацію цього процесу пізніше.

Нагадаємо, в червні парламент прийняв закон про "промисловий безвіз", який повинен значно спростити доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки.

Нагадаємо, раніше уряд підписав меморандум з китайською компанією про будівництво київської кільцевої дороги. Дорога стане концесійною. Будівництво планують розпочати у наступному році.