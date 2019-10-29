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Гончарук пояснив невідповідність макропрогнозу планами про зростання економіки на 40%

Новини » Політика    29.10.2019 - 13:52
Гончарук пояснив невідповідність макропрогнозу планами про зростання економіки на 40%
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук зазначив, що зростання економіки на 40% можливе тільки за певних умов

Економіка України зросте на 40%, якщо позбудеться корупції і буде проводити реформи. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на інвестиційному форумі в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зростання ВВП на 40% є "метою, а не прогнозом", якого можливо досягти за умов проведення величезної кількості реформ.

"40% - це абсолютно реальна для України мета в перспективі наступних п'яти років... Це досяжна мета, а не прогноз. Прогноз - це те, що очікується, якщо справи йтимуть так само, як і зараз. Мета - це те, чого хочемо досягти за умови великої кількості реформ і великої роботи. Жодних 40% зростання не буде, якщо Україна не буде реформуватися, позбавлятися від корупції, якщо суди не будуть чесними, якщо не припиниться тиск на бізнес", - сказав він.

Гончарук додав, що для росту економіки необхідно "важко працювати всією країною".

"Ми як уряд продовжуємо наполягати на тому, що ці цілі залишаються абсолютно реалістичними, але для цього потрібно важко працювати всією країною...Прогнози постійно коригуються", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив нові прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років. Згідно "сценарієм 1" макропрогнозу, підготовленого Мінекономіки, ВВП України 2020 році зросте на 3,7%.

Також РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. За його словами, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

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