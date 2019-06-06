Рада прийняла закон про "промисловий безвіз"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ухвалення закону має значно спростити доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки

Верховна рада України схвалила в другому читанні закон про "промисловий безвіз". За відповідний законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання" проголосували 230 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності законодавству ЄС; узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів; вдосконалення норм чинних законодавчих актів для їх належного застосування.

Слід підкреслити, що прийняття закону є необхідною умовою для реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку. Зокрема, для остаточного рішення Європейською комісією питання про укладення з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (Угоди АСАА), згідно з якою українські результати випробувань і сертифікації продукції будуть визнаватися на європейському рівні.

Як свідчить пояснювальна записка, це значно спростить доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки за рахунок усунення необхідності проходження подвійних процедур сертифікації та випробувань в українських і європейських органах з оцінки відповідності.

Так, прийняття закону має сприяти створенню умов для подальшого усунення технічних бар'єрів у торгівлі промисловими товарами між Україною та ЄС, а також позитивно вплинути на дерегуляцію і поліпшити бізнес-клімат у країні, оскільки проектом вирішується завдання щодо усунення тих вимог законодавчих актів, реалізація яких призведе до покладання надмірного адміністративного тягаря на господарюючі суб'єкти - як виробників і продавців промислової продукції, так і органів з оцінки відповідності.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня Рада підтримала за основу в першому читанні закон про "промисловий безвіз". За законопроект №10183 проголосував 241 парламентар.

Нагадаємо, в 2018 році Україна продала найбільшу кількість товарів за всю торговельну історію з Європейським союзом.

Додамо також, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляло, що експорт українських товарів до країн ЄС у 2018 році склав 20,2 млрд доларів.