ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні розраховують на особливий формат співробітництва України та ЄС

Новини » Політика     31.10.2019 - 15:59
У Кабміні розраховують на особливий формат співробітництва України та ЄС
Фото: Олексій Гончарук та Крістіан Даніельсон (kmu.gov.ua)

Також у Кабміні висловиви сподівання на підписання угоди про промисловий безвіз

заявив, що Україна розраховує на особливий формат співпраці з Європейським союзом, а також на підписання угоди про промислове безвіз. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань сусідства і переговорів по розширенню Крістіаном Даніельсоном, передає прес-служба Кабінету міністрів.

За його словами, Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках Східного партнерства. Він також заявив, що країна зацікавлена в укладенні АСАА - угоди про так званий "промисловий безвіз".

"Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - заявив Гончарук.

Даніельсон погодився обговорити реалізацію цього процесу пізніше.

Нагадаємо, в червні парламент прийняв закон про "промисловий безвіз", який повинен значно спростити доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки.

Нагадаємо, раніше уряд підписав меморандум з китайською компанією про будівництво київської кільцевої дороги. Дорога стане концесійною. Будівництво планують розпочати у наступному році.

У НАТО виділили 40 млн євро на підтримку України Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні
Новини України ЕвросоюзУкраїнаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся