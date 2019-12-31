Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками, оскільки ігрові зали "почали підіймати голову". Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За його словами, уряд може ініціювати нові перевірки після нового року.

"Ми це бачимо. Після нового року ми, можливо, повторимо" сеанс переконання ", - сказав Гончарук.

Він також пояснив, що не останню роль в цьому відіграють правоохоронці.

"Хтось якимись табличками позавішував ці вивіски та намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився з місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Як відомо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд прийняв рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні.