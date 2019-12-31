Українська енергосистема в 2023 року стане частиною європейської, - Гончарук

За його словами, необхідні документи вже підписані

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 2023 році українська енергосистема стане частиною європейської енергосистеми. Про це він заявив в ефірі програми "Сьогодні", передає РБК-Україна.

За його словами, необхідні документи вже підписані.

"Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що у 2023 році ця об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі й нашої атомної генерації, навіть експортувати електроенергію і на цьому заробляти. Зараз, насправді, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена. Відверто кажучи, там не такі великі обсяги", - заявив Гончарук.

Він також заявив, що енергосистема довгий час була пов'язана з російською, з білоруської та молдовської. У свою чергу, приєднання до європейської енергосистеми передбачає відмову від єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю.

"Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської та білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово до цього йдемо", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, раніше Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками, оскільки ігрові зали "почали підіймати голову". За його словами, уряд може ініціювати нові перевірки після нового року.