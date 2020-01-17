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В Раді пояснили, чому Гончарук подав заяву президенту, а не до парламенту

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:12
В Раді пояснили, чому Гончарук подав заяву президенту, а не до парламенту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Представник уряду у ВР зазначила, що Зеленський має передати заяву Гончарука до парламенту

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, оскільки це питання має розглядати парламент. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна

За її словами, Гончарук подав заяву про відставку не до парламенту, а до президента Володимира Зеленського, тому що вважає себе членом його команди

"Для того, щоб зняти всі питання, які стосуються довіри, поваги до президента, Олексій прийняв таке рішення написати заяву. Олексій Гончарук вважає себе частиною, президентської великої команди й він прийняв таке рішення… Звичайно Володимир Зеленський може розглянути цю заяву і подати подання вже безпосередньо в парламент. Звичайно, він не буде підписувати цю заяву", - сказала Шуляк.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура у свою чергу додав, що саме Зеленський має прийняти рішення з приводу звільнення прем'єра.

"У нас парламентсько-президентська республіка. Але з точки зору етичної ця заява написана на ім'я голови Верховної ради Разумкова знаходиться в ОП. Це чисте питання етики, це не юридичне питання. (Заява написана на Разумкова - ред.) не може бути інших ніяких варіантів, оскільки Гончарук є юристом за фахом, тому не сумніваюсь що він написав на керівника ВР", - вважає він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр України Олексій Гончарук подав у відставку. Прем'єр написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

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