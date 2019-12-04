Гончарук обговорив із прем'єром Швеції "Північний потік-2"

За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2"
У середу, 4 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході зустрічі зі своїм шведським колегою Стефаном Левено обговорил "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2".
"Функціонування газопроводів на території Європейського союзу повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно "Північного потоку-2" країни-члени ЄС не робили жодних виключень. Це є питанням енергетичної безпеки регіону та якості послуг, що надаються на європейському енергетичному ринку", - заявив він.
Крім того, він підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів.
"Уряд України сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 роки у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції. Швеція також реалізувала подібний проєкт, коли знаходилася на шляху до вступу в ЄС", - наголосив Гончарук.
За його словами, ці Офіси можуть стануть простором, де українці отримуватимуть консультативну допомогу та дізнаватися інформацію про можливості, які надає європейська інтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства.
Нагадаємо, суд Німеччини відхилив позови про заборону будівництва наземного продовження "Північного потоку-2". Новий газовий трубопровід дозволить РФ доставляти газ в обхід території України.
Також повідомлялося, що Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції в цей проект і не виключає введення санкцій після закінчення будівництва газопроводу.