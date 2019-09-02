Гончарук назвав терміни презентації програми діяльності уряду

Новий прем'єр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Про це він заявив під час засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр повідомив, що до кінця місяця програма буде готова.

"До кінця місяця ми працюємо над програмою діяльності уряду, яку ми повинні презентувати парламенту", - сказав він.

Зазначимо, зараз проходить засідання Кабінету міністрів. На цьому засіданні Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40%. Крім цього, Гончарук повідомив про плани скорочення бідності та підвищення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що новий Кабінет міністрів на цьому тижні проведе два засідання.

"Ну і знову ж таки я думаю, це буде установча нарада, оскільки, ви чули, що два Кабміну плануються, два засідання на цьому тижні. Один сьогодні, один - у середу", - сказав Криклій.

РБК-Україна писало, що 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила увесь склад Кабінету міністрів. До нового складу увійшли Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Олена Бабак, Ганна Новосад, Зоряна Скалецька, Володимир Бородянський, Юлія Соколовська, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитро Дубілет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрій Загороднюк.