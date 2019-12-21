Гончарук сподівається на зниження ціни газу для населення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очікує, що ціни на газ для населення можуть бути меншими і сподівається на сприятливе завершення переговорів щодо транзиту газу. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, 20 грудня.

Прем'єр заявив, що зараз ціни на газ для споживачів максимальні. На думку Гончарука, ця цифра може бути менше і це залежить від переговорів з транзиту газу.

"Думаю, що на наступному тижні, а можливо, вже і на цій будуть перші новини... І ми отримаємо істотний прогрес... Ціна вже зараз менше, ніж у минулому році, якщо ви подивитеся на платіжку. І буде ще менше, якщо у нас вийде подолати кризу, пов'язану з припиненням контракту", - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що Україні потрібен цей транзит, оскільки це дозволить значно знизити ціну газу для споживачів.

"Я дуже оптимістично налаштований щодо перспектив підписання цього контракту, і зниження ціни", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, як заявив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак під час газових переговорів, Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу строком на п'ять років. Однак представник Росії не уточнив передбачувані обсяги транзиту.