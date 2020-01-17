Гончарук на початку лютого прозвітує про діяльність Кабміну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський пообіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За словами Гончарука, до 4 лютого він підготує проміжний звіт про діяльність уряду, а також презентує парламенту концепцію посиленого Кабміну та його часткового організаційного переформатування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не погодив відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Глава держави дав доручення прем'єру, зокрема, щодо оптимізації роботи Кабміну, питання зарплат та премій чиновників та налагодження діалогу з парламентом. Зеленський наголосив, що зараз не час економічно і політично розхитувати державу.

Також під час зустрічі з прем'єром Зеленський доручив Кабміну врегулювати ситуацію з преміями у "Нафтогазі". Глава держави наголосив, що у разі, якщо уряду не вдасться врегулювати ситуацію з преміями, за справу візьмуться юристи. Мова йде про премії топ-менеджерам "Нафтогазу", передбачені за отримання компенсацій від російського "Газпрому".

Як писало РБК-Україна, сьогодні прем'єр-міністр Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.