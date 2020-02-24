Гончарук: усі евакуйовані з Китаю почуваються добре

Усі евакуйовані з Китаю, які перебувають на обсервації у Нових Санжарах Полтавської області, почуваються добре. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, умови перебування в обсервації задовільні.

"Зараз усі евакуйовані з Китаю почувають себе добре. Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації - задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними", - йдеться в повідомленні.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що термін обсервації для евакуйованих з китайського Уханя громадян України складе 14 днів. Змінювати термін обсервації не будуть.

РБК-Україна писало, що евакуйованій з Уханя іноземці, яка знаходиться в обсервації на території медцентру "Нові Санжари", вчора знадобилася невідкладна допомога лікарів. В іноземної громадянки в обсервації вчора з'явився біль у животі. Після огляду та консультування зі спеціалістом, було ухвалено рішення про виклик швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження.