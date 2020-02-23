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Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців змінювати не будуть, - МОЗ

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 16:26
Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців змінювати не будуть, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Термін обсервації для евакуйованих українців складе 14 днів

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що термін обсервації для евакуйованих з китайського Уханя громадян України складе 14 днів. Про це він заявив на брифінгу, 23 лютого, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів про терміни інкубаційного періоду коронавируса, Ляшко підтвердив інформацію відомства і послався на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко назвав умови, за яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих з китайського міста Ухань українців. За його словами, якщо протягом обсервації у кого-то з пасажирів на карантині будуть проявлятися симптоми коронавіруса, він буде госпіталізований.

"Це мінімум 14 днів. Якщо протягом обсервації в когось з пасажирів на карантині будуть проявлятися симптоми хвороби, його буде госпіталізовано - в бокс, який захищає від поширення хвороби по лікарні", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що в разі підтвердження зараження коронавірусом, то термін перебування на карантині збільшиться ще на два тижні.

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